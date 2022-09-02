Украинцы на оккупированных территориях продолжают противостоять российским войскам — канадская разведка 2 сентября, 08:56 Житель Донецкой области идет мимо пострадавшего от обстрела дома (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Разведка Канады сообщила, что украинцы на оккупированных территориях продолжают противостоять российским войскам.

В сообщении ведомства в Twitter говорится, что глава Нацгвардии страны-агрессора России доложил диктатору Владимиру Путину, что находящиеся на оккупированных территориях Украины войска «чувствуют», что население якобы их «поддерживает» и «осознает», что они «защищают их право на мирную жизнь и счастье их детей».

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Однако разведка добавила, что на самом деле украинцы на оккупированных территориях продолжают противостоять незаконному вторжению России.

В частности, они атакуют материально-технические средства российской армии, что препятствовало операциям оккупационных войск.

"Простые украинцы работают над тем, чтобы донести до внешнего мира информацию о репрессивных условиях на оккупированных территориях, несмотря на риск мести и попытки России контролировать коммуникации", - говорится в сообщении.

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