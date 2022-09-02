Украинцы на оккупированных территориях продолжают противостоять российским войскам — канадская разведка

2 сентября, 08:56
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Житель Донецкой области идет мимо пострадавшего от обстрела дома (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Житель Донецкой области идет мимо пострадавшего от обстрела дома (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Разведка Канады сообщила, что украинцы на оккупированных территориях продолжают противостоять российским войскам.

В сообщении ведомства в Twitter говорится, что глава Нацгвардии страны-агрессора России доложил диктатору Владимиру Путину, что находящиеся на оккупированных территориях Украины войска «чувствуют», что население якобы их «поддерживает» и «осознает», что они «защищают их право на мирную жизнь и счастье их детей».

Видео дня

https://twitter.com/CanadianForces/status/1565430568380145664?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565430568380145664%7Ctwgr%5Ecac51da7608d75eb27c5766df11f47887d87caa8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-ato%2F3562868-ukrainci-v-zahoplenih-rajonah-prodovzuut-opir-rosianam-kanadska-rozvidka.html

Однако разведка добавила, что на самом деле украинцы на оккупированных территориях продолжают противостоять незаконному вторжению России.

В частности, они атакуют материально-технические средства российской армии, что препятствовало операциям оккупационных войск.

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"Простые украинцы работают над тем, чтобы донести до внешнего мира информацию о репрессивных условиях на оккупированных территориях, несмотря на риск мести и попытки России контролировать коммуникации", - говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=tqK-3Ysxhig
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Канада Разведка Война России против Украины

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