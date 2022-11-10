Восточная Европа готовится к новой волне украинских беженцев зимой — Reuters 10 ноября, 06:46 24 марта 2022 — украинские беженцы из Мариуполя на Львовской железнодорожной станции ждут поезда, чтобы выехать в Европу (Фото:depositphotos/Ruslan)

В странах Восточной Европы готовятся к открытию новых центров приема беженцев из Украины. Новую волну связывают зимой и атаками оккупантов на объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Reuters.



В частности, в Словакии ориентировочно ожидают до 700 тысяч человек в течение трех месяцев из-за низких температур и войны в Украине.

Представительница Венгерской реформатской церкви Жофия Добиш-Луски сказала, что количество ежедневных прибытий украинцев на железнодорожную станцию Захонь недалеко от границы подскочило в десять раз и составило около 300 — 500 после российских бомбардировок.

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Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил на прошлой неделе после поездки в Киев, что около пятой части зарегистрировавшихся для проживания в Европе беженцев уехали в Украину, но некоторые из них могут вернуться из-за суровых зимних условий.

По данным ООН, считается, что около 6,9 млн человек являются внутренне перемещенными лицами в Украине. Еще около 4,5 млн украинских беженцев зарегистрировано в рамках различных программ защиты по всей Европе.

Ранее президент Украины заявил, что российские оккупанты серьезно повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

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31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территорию Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в десяти регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов – энергетические. Из 55 запущенных оккупантами ракет 45 сбили силы ПВО.