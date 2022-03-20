Украинцы больше поддерживают военный союз с Польшей и Британией, чем вступление в НАТО — соцопрос 20 марта, 14:26 Цей матеріал також доступний українською Украинцы больше поддерживают военный союз с Польшей и Британией, чем вступление в НАТО (Фото:US Embassy Kyiv, Украина / Facebook)

Поддержка создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании выросла с 61% в январе до 85%. Сегодня поддержка такого союза выше, чем поддержка интеграции Украины с НАТО, которую одобряют 72% граждан, говорится в свежем социологическом опросе группы Рейтинг.

44% считают, что Украина должна обязательно вступить в НАТО

считают, что Украина должна обязательно вступить в НАТО 42% — Украина должна продолжать сотрудничество с НАТО, но не становиться членом союза. Сотрудничество с НАТО вне членства в Альянсе поддерживает больше людей, чем до войны, эта цифра увеличилась за счет тех, кто раньше говорил, что с НАТО вообще не нужно сотрудничать ( сейчас таких только 7%)

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Больше всего сторонников вступления среди западных, центральных областей, на Юге и Востоке – больше поддерживают сотрудничество вне членства в Альянсе.

В международных настроениях украинцев ощутимо укрепилась региональная консолидация: если раньше к США и другим западным странам холоднее относились жители востока и юга, то сейчас эти страны одинаково дружественны для жителей всех макрорегионов. То же касается враждебных стран — Россия и Беларусь — враждебные страны для абсолютного большинства украинцев независимо от места жительства.

Так, по мнению украинцев, наиболее дружественными к Украине являются сегодня Польша, Литва, Великобритания и США. Также дружественными считают Чехию, Румынию, Молдову, Словакию, Турцию, Францию, Словению. Около половины опрошенных считают дружественными Венгрию, Грузию и Германию, еще треть нейтральными.

Китай сейчас для украинцев преимущественно нейтральная страна. В то время как Россия (98%) и Беларусь (84%) для украинцев – это враждебные страны. Отношение к этим странам значительно ухудшилось после их войны против Украины. Также несколько ухудшилось отношение украинцев к Китаю. Почти не изменилось — к Германии, Венгрии, Грузии. Улучшилось к Турции, Франции, Польше, Литве, Великобритании, США, Румынии.

Пятый общенациональный опрос Украины в условиях войны был проведен 18 марта социологической группой Рейтинг среди населения Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса среди 1000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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