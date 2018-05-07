Украине самой нужно, чтобы Россия оставалась в Совете Европы - депутат ПАСЕ

Если исключить Россию из Совета Европы она останется мощной силой и за ее пределами, заявила Анн Брассер

Экс-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат ПАСЕ Анн Брассер заявила, что Россия должна оставаться в Совете Европы, в том числе и чтобы помочь Украине.

В интервью Европейской правде Брассёр отметила, что если исключить Россию из организации, она останется мощной силой и за ее пределами.

"Кроме того, нам нужны россияне. В том числе - чтобы помочь вам, Украине. Россия участвовала в создании проблем для Украины, а следовательно, она должна быть и частью их решения", - отметила она.

По словам депутата, боевые действия в Украине уже превратился для Европы в повседневность, "ведь у всех есть другие проблемы".

"Но это неправильно. Это ваша территория, ее необходимо вернуть. А значит, нужно договариваться с россиянами, ища выход", - заявила Брассер.

Она также подчеркнула, что нельзя исключать страны-нарушители из Совета Европы, поскольку ее граждане теряют защиту Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Ведь нарушитель - не вся страна, нарушитель - это режим. Но если страна выходит из Совета Европы, ее граждане теряют защиту Европейского суда по правам человека. Я боюсь открывать ящик Пандоры, забирая у людей даже это", - сказала Брассёр.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.

Напомним, Россия отказалась выполнять решение ПАСЕ даже в случае возвращения в состав Ассамблеи.

ПАСЕ фактически признала оккупацию Донбасса Россией. Также Ассамблея призвала РФ прекратить поставки российского оружия, боеприпасов и взрывчатки на восток Украины. Среди прочего ПАСЕ также приняла резолюцию о противодействии российской пропаганде.

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