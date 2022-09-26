Подоляк — Германии: Если хотите скорейшего прекращения войны, передайте нам Leopard 2 26 сентября, 19:20 Leopard 2 (Фото:US Army photo by Spc. Javon Spence)

Для возвращения захваченных Россией территорий и восстановления мира Украине необходимо современное вооружение, а не советские танки.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Tagesschau.de, сообщает пресс-служба ОП.

Он подчеркнул, что Украина просит Германию и других партнеров предоставить танки Leopard 2 для нужд ВСУ.

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Подоляк также добавил, что в случае интенсивного прорыва линии обороны российской армии следующим шагом ВСУ будет возвращение территорий и уничтожение вооруженных сил России. Однако для этого необходимо определенное количество бронетехники, танков.

«Но это не должны быть неэффективными советскими танками — ни Т-55, ни Т-64, ни даже Т-72. Вот почему мы говорим нашим партнерам, в частности Германии: если вы хотите взять на себя лидерскую роль, если вы хотите, чтобы у нас было меньше потерь, и если вы хотите, чтобы эта война закончилась быстрее, тогда дайте нам Leopard 2», — сказал Подоляк.

Он отметил, что украинские бойцы могут очень быстро научиться пользоваться новым оружием любой сложности, что уже не раз доказывали. В частности, партнеры могли бы открыть обучающие центры для ВСУ, но по сокращенной программе.

Подоляк добавил, что украинские военные используют почти все типы артиллерии, которых даже близко не имели до начала полномасштабной войны.

Он также подчеркнул, что тот факт, что РФ является ядерным государством, не должен останавливать Украину в защите своей территории.

«Если мы остановимся, они в какой-то момент заедут на танках в Днепр, потом в Киев и также объявят эти города Россией. Так мы полностью потеряем Украину. Эскалации нет. Есть Украина, которая имеет право защищать свою территорию. Мы хотим восстановить мир. Для этого нужна поддержка обычным вооружением», — сказал Подоляк.

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25 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не отправляет Украине танки, поскольку боится втянуть НАТО в войну против России.

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.



15 сентября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что Берлин готов отправить Украине бронемашины Dingo и дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II.



21 сентября на пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование по немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard, пишет Politico.

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