Make Russia small and weak again. Почему Украина должна завершить войну политическим или физическим убийством Путина — Давыдюк 12 февраля, 13:35 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Grigory Sysoev/Pool via REUTERS)

Политолог Николай Давыдюк полагает, что Россию снова нужно сделать не только маленьким государством, но и слабым. Только тогда она не будет угрожать окружающим, убежден он.

Политолог добавляет, что Украина завершит войну политическим или физическим убийством Путина.

Свою позицию Давыдюк озвучил в эфире Radio NV.

Эпоха империй, век империй завершились. Россия дожила свое. То, что она споткнулась об Украину, демонстрирует то, что это [течение] времени лишь ускорится.

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Украина завершит эту войну либо политическим убийством Путина, либо физическим убийством как человека. И это 100% произойдет. Потому что [иначе] война не завершится, конвульсия Путина позволяет отдавать приказы. Элиты приняли простую вещь. Почему мы не верим в бунт элит или убийство? Элиты говорят: «А что от нас зависит?» И не важно — это лондонские элиты-олигархи или московские чиновники плутократы, которые говорят, что от них ничего не зависит.

И злятся на два политических субъекта. Первый — это Украина, «а чего ж вы, гады, не сдались». Второй — это Запад, «а чего ж вы им помогаете, мы бы быстро завоевали, убили бы, расстреляли: вы бы сказали, что мы плохие, а мы бы вам сделали скидку на газ».

Я общался с иностранным журналистом, который [несколько дней назад] приехал из Москвы. Он делал материал для британского издания. Он рассказывает, что злоба на Украину, потому что «вы не сдались и из-за вас мы унижены». Это такой двойной униженный фашизм, когда «потому что мы вас не убили, мы на вас злимся, вы плохие».

Это болезнь головного мозга, когда люди, там управляющие государством, так думают. У них нет раскаяния за убийства в Буче, Херсоне, Мариуполе. У них нет понимания того, что это нецивилизованные методы борьбы. Они злые, что не смогли убить нас за два-три дня, что весь мир плюет на них, как на последних подонков.

Для того чтобы Россия изменила свое мнение, она должна проиграть. Рефлексия каждой страны после проигрыша приводит к тому, что страна меняется в лучшую сторону, если она работает над этой рефлексией. Или она просто распадается, исчезает. Есть же исчезнувшие страны.

Россияне говорят, что не могут исчезать империи. Где Британская империя, почему Индия сегодня независима? Почему мы видим Пакистан, Гонконг? Или жители РФ говорят, что не может проиграть ядерное государство. Штаты проиграли во Вьетнаме, будучи ядерным [государством]. Россия проиграла в Афганистане, будучи ядерной.

Мы должны приучить мир не к тому, чтобы «сделать Россию маленькой». Россия, даже будучи великой, была в меру безопасной. Напомню, Ельцин, когда баллотировался на выборы, и тоже была быстрая война, он нападал на Россию. Он нападал на Чечню. Правда, с первого раза у него не удалось выиграть, пришлось отступить и снова напасть. Но когда Россия слаба, она нападает сама на себя. Когда Россия сильна, она нападает на соседей. Стало быть, Россию надо сделать слабой.

Поэтому, кроме того, что Make Russia small again, ее еще предстоит сделать weak again. И в таком состоянии оставить. Здесь инструментов несколько. Первый — демонтаж режима. Суперсанкции, которые ее задавят, но пока таких нет, 10 пакетов пока не приносят желаемого результата. Далее — это снесение диктатора физическим способом. И четвертое — ее развал, сепаратизм.