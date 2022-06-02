«Не хотят создавать прецедент». Почему страны Европы колеблются, предоставлять ли Украине кандидата в члены ЕС — Мартыненко 2 июня, 17:05 Цей матеріал також доступний українською Флаг Евросоюза (Фото:Ursula von der Leyen / Twitter)

Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС поддерживают пока не все страны Европы, но достаточно жесткая дискуссия будет продолжаться до принятия решения в конце июня, убежден генеральный директор информагентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

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«Это дискуссия, которая продлится еще месяц, — до саммита Евросоюза, на котором может быть принято решение о кандидатстве. Она будет достаточно жесткой. Сейчас есть попытка найти какой-то третий путь: и не отказывать Украине в кандидатстве, и сделать полшага вперед — придумать для этого какой-то новый статус», — рассказал Мартыненко в эфире Радио НВ.

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В числе возможных вариантов, продолжил он, называют статус потенциального кандидата. Но, по мнению Мартыненко, Украину такой вариант не устраивает. При этом, добавляет он, предоставление статуса кандидата — политическое решение, а не вопрос соответствия критериям.

«При всем уважении ко всем этим критериям верховенства права, отсутствию коррупции, демократическому развитию, сейчас все это может быть только поводом для разговоров, а почему Украина не может. Мы прекрасно понимаем, что в той ситуации, в которой мы оказались, это политическое решение. <...> Все эти обычные критерии, применявшиеся к странам в мирное время, не подходят. Конечно, у нас есть определенные проблемы с коррупцией и другими вопросами, но война — это проблема № 1», — объяснил Мартыненко.

Он уверен, что украинский народ и государство заслужили получение статуса кандидата, но ему сложно объяснить, почему некоторые европейские страны колеблются:

«Мне сложно сказать, в чем проблема. Это нужно спросить у немецких и французских дипломатов. Возможно, нет желания создавать прецедент скорейшего приема страны. <...> В ближайшее время, хочется надеяться, на европейском континенте [другой войны] не будет».

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