«Заслуживает уверенности». Пора подумать о послевоенном месте Украины в Европе — FT 24 февраля, 14:24 Флаги Украины и Евросоюза перед Европейским парламентом в Брюсселе, 24 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Россия не в состоянии проглотить или подчинить себе Украину, но Киев должен быть обеспечен ресурсами для окончания войны на своих условиях. Также пора подумать о послевоенном месте Украины в Европе и ее гарантиях безопасности, говорится в редакционной колонке Financial Times.



«США и их союзники осторожно увеличили номенклатуру и летальность оружия, которое они поставляют Украине, помня об ужасных угрозах Путина — даже ядерных — последствий. Осторожность нельзя игнорировать. Но есть возможности и для менее постепенного подхода», — подчеркивается в статье.

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В частности отмечается, что Украине нужно больше оружия, которое Запад уже согласился предоставить, такого как танки и бронетранспортеры, больше оборонительных и наступательных возможностей в воздухе и согласованные усилия Запада для производства и поставок большего количества боеприпасов.

Также необходимо ужесточить санкции против России, в частности ограничение цен на российскую нефть, которое сейчас составляет $60 за баррель.

«Уже пора подумать и о послевоенном месте Украины в политической, экономической архитектуре и архитектуре безопасности Европы», — отмечается в редакционной колонке FT.

Также редакция одобрила начало дискуссий о послевоенных гарантиях безопасности Украины.

«Тысячи ее граждан заплатили кровью за независимость и „европейское будущее“ своей страны. Украина заслуживает уверенности в том, что это действительно будущее, которое ее ждет», — подчеркивается в колонке.