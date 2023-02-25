Первая страна Латинской Америки поддержала создание спецтрибунала — Кулеба

25 февраля, 15:27
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Дмитрий Кулеба со своим гватемальским коллегой Марио Адольфо Букаро Флоресом (Фото:Дмитрий Кулеба/Twitter)

Дмитрий Кулеба со своим гватемальским коллегой Марио Адольфо Букаро Флоресом (Фото:Дмитрий Кулеба/Twitter)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим гватемальским коллегой Марио Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая поддержит создание спецтрибунала.

Об этом говорится в сообщении главы МИД Украины в Twitter.

«В Нью-Йорке я рад встретиться с министром иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала наш верный друг», — пишет Кулеба.

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Министр добавил, что во время встречи стороны обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности.

«Гватемала станет первой страной Латинской Америки, которая войдет в основную группу по созданию специального трибунала за преступления агрессии против Украины», — отметил Кулеба.

https://twitter.com/dmytrokuleba/status/1629386266813902848?s=46&t=AMhMF-ltkCT6mA1y8OXgiw

26 января в Праге прошло заседание основной группы по созданию специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. В нем приняли участие представители 20 стран.

19 января Европейский парламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

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Ранее Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины.

https://www.youtube.com/embed/BjHekGvuUcg
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российская агрессия МИД Украины Гватемала Военные преступления Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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