Украина выиграла у России три исторических битвы современности — дипломат 5 августа, 16:02 Подсолнух на фоне уничтоженной российской военной техники в Харьковской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ в интервью Радио НВ заявил, что Украина выиграла у России три исторических сражения современности.



Как рассказал Осташ Радио НВ, первой такой битвой был кризис вокруг острова Тузла в 2003 году.

«Я тогда возглавлял эту комиссию как депутат Верховной Рады Украины. Тогда был первый звоночек. Это была попытка проверить, сможем ли мы реагировать на попытки захвата украинской территории. И надо отдать должное всем политикам, которые тогда участвовали в этом отпоре – мы сделали это молниеносно и россияне отступили. Это была наша первая победа», – сказал дипломат.

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Второй битвой он назвал Оранжевую революцию 2004 года, когда Россия попыталась взять Украину под контроль через кандидатуру на президентских выборах Виктора Януковича.

"Но эту вторую битву мы также выиграли", - сказал Осташ.

Третьим сражением против России дипломат назвал Революцию Достоинства 2013-2014 годов, когда украинцы «выиграли еще одну битву против Путина».

«Думаю, что Путин воспринимает эту войну очень персонально, через призму всех этих поражений, которые он потерпел, пытаясь завоевать часть или Украину в целом. Он до сих пор мечтает, что это возможно. Но мы уже показали всему миру, что сможем защитить Украину и Путин никогда не будет здесь властвовать», — подытожил он.

Ранее второй президент Украины Леонид Кучма рассказал, что полномасштабного российского вторжения в Украину можно было избежать при условии подготовки к отпору на протяжении всех лет «российской ползучей агрессии», развивая и модернизируя Вооруженные силы Украины «по-настоящему, полноценно, всесторонне».

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