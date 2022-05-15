«В следующем году буду в Киеве». Европейские политики поздравили Украину с победой на Евровидении 2022 15 мая, 05:36 Цей матеріал також доступний українською Группа Kalush Orchestra победила на Евровидении 2022 с рекордным количеством голосов зрителей (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Европейские лидеры и международные партнеры Украины поздравляют группу Kalush Orchestra с победой в международном песенном конкурсе Евровидение 2022.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Евровидение примет наша страна. Он поблагодарил за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал голоса за Украину. Глава государства выразил уверенность, что «победный аккорд» Украины в битве с врагом не за горами.

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«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!» — написал Зеленский.



Первая леди Елена Зеленская обратилась к матери лидера группы Стефании и отметила, что Украина гордится ее сыном вместе с ней и радуется невероятной победе Kalush Orchestra.

«Стефанию пели музыканты из Польши, Латвии и Франции. Стефанию пели The Rasmus. Теперь песню об украинской маме — на украинском языке — будет петь весь мир», — подчеркнула первая леди и поздравила музыкантов и всю Украину с победой.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоже поздравил Украину с победой.

«Это очевидное свидетельство не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу», — написал он в Twitter.



Джонсон также написал, что гордится представителем Британии и тем, как он представил Соединенное Королевство на конкурсе.

Британский министр обороны Бен Уоллес написал: «Молодцы! Мы мысленно с вами!».

Председатель Евросовета Шарль Мишель тоже поздравил Kalush Orchestra и на украинском процитировал строку из песни группы: «Ламаними дорогами прийду я завжди до тебе». Он пожелал Украине провести Евровидение 2023 в Киеве, в свободной и единой Украине.



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что песня Украины завоевала сердце мирового сообщества, и заявила, что ЕС вместе с Украиной.



Председательница Европарламента Роберта Метсола пообещала, что в следующем году будет на Евровидении в Киеве.



Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поздравил Украину, написав «Слава Україні».

Президент Эстонии Алар Карис отметил, что европейцы с нетерпением ждут следующего конкурса в Украине.

Президент Литвы Гитанас Науседа тоже поздравил Украину и пожелал, чтобы победа на Евровидении была одной из многих побед в этом году:

«Любовь всегда побеждает, правда всегда побеждает. С вами Европа, с вами наши сердца».

К поздравлениям присоединился и глава МИД Молдовы Николай Попеску.

Kalush Orchestra получили 192 балла от жюри и самый высокий балл от зрителей — 439 (всего 631). Второе место заняла Великобритания (466 голосов), третье — Испания (459 голосов). Украина установила рекорд Евровидения по количеству зрительских голосов за всю историю международного песенного конкурса.



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