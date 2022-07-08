«Можем 100 процентов говорить». Климкин прогнозирует вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре 8 июля, 12:09 Демонстрация на саммите НАТО в Мадриде, 29 июня (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ спрогнозировал вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре.

Он назвал быстрое вступление в НАТО Швеции и Финляндии «классным» прецедентом.

По словам Климкина, независимо от планов по вступлению в НАТО Украина будет добиваться верховенства права, развивать институции и демократию.

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«Ну а все, что касается конкретики, перевооружения, натовских стандартов, я думаю, что это будет практически заходить. То есть процесс подготовки к вступлению практически уже начался, вы же видите», — сказал бывший министр.

На уточняющий вопрос о том, может ли Украина вступить в НАТО по ускоренной процедуре, Климкин ответил: «Об ускоренном вступлении можем 100 процентов говорить. Конечно, во время войны НАТО не будет делать никаких резких движений… Я думаю, что давайте вступать без каких-либо формальностей, готовиться к вступлению, а потом, когда момент придет — все будет так же молниеносно, это всем совершенно понятно. Когда это произойдет, при каких условиях, будут ли страны НАТО ожидать падения путинского режима, или это будет осознанным, как толчок для него. Прекрасно понятно, мы же с вами говорили только что, что режим — это не только Путин, режим — это не только окружение».

9 марта 2018 года НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта — официальное признание стремления государства получить полноценное членство в Альянсе. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины с 2019 года.

15 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не удастся вступить в НАТО. После начала полномасштабного вторжения России Альянс отказался закрыть небо над Украиной и прекратить российские авиаудары, утверждая, что это может привести к эскалации и началу Третьей мировой войны.

3 мая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не откажется от намерения стать членом НАТО, несмотря на обсуждение гарантий безопасности. Она отметила, что Киев подал заявку на членство еще в 2008 году и с тех пор не отзывал ее.



Глава Офиса президента Андрей Ермак 1 июля повторил, что разработка системы гарантий безопасности для Украины — не альтернатива вступлению в НАТО.

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