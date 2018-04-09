Украину впервые пригласили на встречу глав МИД стран G7

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Встреча G7 состоится 22 апреля в Торонто

Встреча G7 состоится 22 апреля в Торонто

Представителя Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран Большой семерки, которая начнется 22 апреля в Торонто.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает Европейская правда.

По его словам, впервые в истории Украина будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран Большой семерки.

Посол подтвердил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христи Фриланд.

"Настало время серьезных, стратегических решений по Украине, России и о том, как развернуть мир к миру и международной повестке. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения", - сообщил посол.

Шевченко отметил, что Украина благодарна Канаде как стране, председательствующей в G7, за эту инициативу.

"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки", - добавил дипломат.

Украина надеется, что этот разговор будет продолжен на предстоящем саммите лидеров G7, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа, подчеркнул Шевченко.

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