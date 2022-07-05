«Воюем не с Путиным, а со всем народом». На Западе пока не стремятся к поражению российской идеологии — дипломат 5 июля, 15:07 Эксклюзив НВ Москва, Россия (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Украина сражается не с диктатором Владимиром Путиным, а со всем российским режимом, считает дипломат Александр Хара. Но пока, добавляет он, Запад не хочет уничтожать имперскую идеологию.

«Мы воюем не с Путиным, Медведевым, Патрушевым, другими. Мы сражаемся со всей машиной и со всем русским народом. <...> Смена руководителей ни к чему не приведет — должно быть поражение имперской идеологии. А пока нет на Западе желания такого делать. Они хотят поддержать нас, через нас одержать эту победу и дать шанс России измениться, но этого может не произойти», — отметил Хара в эфире Радио НВ.

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Дипломат убежден, что Украина получает от Запада недостаточное количество артиллерии и снарядов для обороны, а о наступательном вооружении пока речь не идет.

«Пока у нас нет авиации и танков для того, чтобы освободить собственную территорию. Я уж не говорю о таком поражении, чтобы Россия не оправилась за десятилетие. Таких мнений на Западе нет. Они не хотят в эту сторону и думать», — добавил дипломат.

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