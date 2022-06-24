«При нашей жизни». Геращенко рассказал, как Украина вернет Крым 24 июня, 09:12 Цей матеріал також доступний українською Антон Геращенко считает, что Украина вернет оккупированный Крым, благодаря санкциям, которые будут стоить РФ $500 млрд в год (Фото:REUTERS)

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью НВ заявил, что оккупированный Россией Крым из-за географических особенностей трудно возвращать военным путем.



«Это уже будет дело, скорее всего, переговоров и дальнейшего санкционного давления. Но то, что в обозримой перспективе, при нашей жизни, Крым будет возвращен Украине — это точно!» — заверил Геращенко.

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Он также отметил, что то, что Крым будет украинским, подтверждает и динамика продаж недвижимости на Южном берегу Крыма и вообще недвижимости на полуострове.

«Российские сайты пестрят объявлениями о продаже купленной или украденной с 2014 года недвижимости в Крыму. Сами русские не верят в то, что полуостров будет за Россией после 24 февраля», — объяснил он.

По словам советника главы МВД, победа Украины должна заключаться в выдворении российских войск в ходе наступательных операций с территории Донбасса, севера и юга Украины, а затем в возвращении Крыма путем доведения санкций до максимума.

«Пусть Россия ежегодно платит за Крым $500 млрд недополученных доходов. И все, подавятся этим Крымом. И тогда полуостров рано или поздно вернется к нам через санкционное давление», — уверен Геращенко.

17 июня представительница президента Украины во временно захваченном Крыму Тамила Ташева заявила, что после 24 февраля ситуация изменилась и полуостров могут освободить от оккупантов военным путем.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что новое западное оружие от стран-партнеров поможет Украине вернуть все захваченные РФ территории, включая оккупированные Крым и Донбасс.

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