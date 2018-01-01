Украина ведет переговоры с Южной Кореей о безвизовом режиме - Парубий Сегодня, 09:15 14 Цей матеріал також доступний українською Парубий рассказал о переговорах с Южной Кореей о безвизовом режиме Фото: pixabay.com

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что во время своего визита в Южную Корею 10-14 декабря надеется прийти к финишному этапу обсуждения решения о безвизовом режиме.

Об этом он сказал в эфире телеканала Рада, сообщает пресс-служба украинского парламента.

"Мы на пороге важных решений", - сказал Парубий.

Сейчас украинцам для въезда в Республику Корею требуется виза. Срок пребывания в стране не может быть более 90 дней в течение 180 дней. Для учебы, работы и длительной командировки оформляют долгосрочную визу. В зависимости от типа визы консульский сбор варьируется от 90 до 120 долларов.