«Получить технику — четверть дела». Военный эксперт описал уникальный «залповый переход» ВСУ на вооружения западного образца 8 июня, 18:58 Цей матеріал також доступний українською Реактивная артиллерийская система HIMARS, которую Вашингтон согласился предоставить Украине (Фото:defense.gov)

Военный эксперт и редактор издания Defense Express Валерий Рябых в интервью Радио НВ описал уникальный «залповый переход» Украины на оружие западного образца.

По его словам, в странах Восточной Европы, присоединившихся к НАТО, подобный переход был «более гладким».

«Потому что до сих пор у них остаются разные образцы советского оружия. Они постепенно, за годы, за счет установления новых средств связи, систем, поддерживающих стандарты в сфере управления. Но при том танку Т-72, как вы его не назовите, польской или чешской модернизации, но калибр не меняется и в принципе все это рождало проблемы, в первую очередь, различия этих стандартов», — объяснил эксперт, отметив, что использование снарядов «советской номенклатуры» и «номенклатуры НАТО» — это большая нагрузка на логистику.

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Рябых подчеркнул, что сейчас с этой проблемой столкнулась Украина, но времени на постепенную адаптацию у нее нет и «украинские вооруженные силы и украинская оборонная промышленность приспосабливаются к этому на ходу».

«К примеру, получить ту же технику западного образца — это даже не полдела, это четверть дела. Потому что любая техника, вооружение имеет свой жизненный цикл, включающий в себя его ежедневное обслуживание, сезонное обслуживание, необходимость восстановления после боевых повреждений, ремонта. Постоянная необходимость модернизации, внесения технологических усовершенствований для того, чтобы эта техника могла быть конкурентной на поле боя. Вот это сейчас и происходит у нас, потому что мы в таком залповом порядке на всех звеньях решаем эти проблемы», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что вооруженные силы должны одновременно обеспечивать как процесс подготовки так и боевой эксплуатации переданных вооружений, система логистики — обеспечивать эту технику всеми необходимыми комплектующими, запасами, также должен быть подготовлен личный состав — как тот, который будет использовать новую технику, так и тот, который будет ее обслуживать. Кроме того, украинская оборонная промышленноссть должна взаимодействовать с произволителями западного оружия, чтобы получить доступ к технологическим процессам его обслуживания, комплектующим и т. п.

«Поэтому это действительно такой залповый переход, который я не могу припомнить, чтобы в мире это быстро происходило», — подытожил Рябых.

Украина получает от стран НАТО, а также партнеров со всего цивилизованного мира, вооружение, боеприпасы, амуницию и гуманитарную помощь более чем на $8 млрд.

23 мая во время брифинга после онлайн-встречи с коллегами из более 40 стран министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что около 20 стран, среди которых Италия, Дания, Греция, Норвегия и Польша, объявили о выделении новых пакетов военной помощи Украине. По его словам, многие страны передают Украине необходимые артиллерийские снаряды, системы береговой обороны, танки и другую бронетехнику. Другие страны объявили, что будут обучать украинских военных.

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