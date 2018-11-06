Украина в ООН: Репрессии в оккупированном Крыму должны привести к ужесточению санкций против РФ

Нарушение прав человека в оккупированном Крыму должно стать основанием для ужесточения санкций ООН против России, заявила первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

Как сообщает пресс-служба Мининформполитики, об этом Джеппар заявила в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США во время презентации доклада управления Верховного комиссара ООН по правам человека Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина).

Джеппар отметила, что соответствующая резолюция о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму должна быть рассмотрена Третьим комитетом Генассамблеи ООН в ноябре, после чего, где-то в феврале, - вынесена на голосование на заседании Генассамблеи.

"Давление на РФ в виде санкций, заявлений и резолюций, деклараций и других документов, фиксирующих политику непризнания, а также международные судебные решения - весь этот комплекс мероприятий минимизирует уровень репрессий в Крыму. Впрочем, нарушения прав человека сегодня является безнаказанным преступлением, который ежедневно имеет место на оккупированном полуострове и является прямым следствием этой оккупации", - отметила Джеппар.

По ее словам, нарушения Россией прав человека в Крыму пока не стало основанием для ужесточения санкций, но обязательно должна стать.

"Каждая резолюция - это кропотливая работа украинских дипломатов, ведь почти каждое слово в тексте является предметом дискуссии со странами-членами. Текст резолюций должно опираться на принятую "язык" ООН, каждый тезис должен быть доказан", - подчеркнула Джеппар.

В Мининформполитики добавили, что это будет уже третья резолюция ООН, посвященная ситуации с правами человека в Крыму. Первые две были приняты в 2016 и 2017 годах соответственно.

Напомним, 19 декабря 2017 Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал эту резолюцию самой сильной.