Украина в ООН обвинила Россию в нарушении Конвенции по морскому праву

Украинская делегация в Организации Объединенных Наций обвинила российскую сторону в нарушении Конвенции ООН по морскому праву из-за ее самовольных действий в Азовском море, которые приводят, в том числе, к блокированию морских сообщений.

С таким заявлением Украина выступила на заседании Шестого комитета Генассамблеи ООН в понедельник, 8 октября, передает Укринформ.

"Нынешней целью России после временной оккупации Крыма является установление контроля над Азовским морем. Незаконно построив мост через Керченский пролив, РФ начала систематически нарушать свободу международной навигации для украинских и иностранных судов", - заявила украинская сторона.

Причем было акцентировано, что это также является грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

"Такие грубые действия должны пресекаться как незаконные, в том числе в рамках этой Конвенции", - подчеркнули в украинской миссии.

В этой связи Украина призвала государства-члены ООН осуществить срочные шаги для прекращения агрессии, а также предотвращения опасности, которую создает российская сторона в этом регионе.