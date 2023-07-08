Вступление Украины в НАТО. Португалия стала 23-й страной, которая поддержала евроатлантическую интеграцию Киева 8 июля, 15:23 Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с лидером Португалии Антониу Коштой во время телефонного разговора (Фото:Zelenskiy / Official Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошта приняли совместную декларацию, в которой португальская сторона поддержала движение Украины в НАТО.

«Украина и Португальская Республика с нетерпением ждут решения всех этих вопросов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», — говорится в документе.

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Кроме того, заключенной декларацией Португалия подтвердила поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, готовность поддерживать ее и признание европейских стремлений Киева.

В пятницу, 7 июля, декларацию о поддержке вступления Украины в Альянс подписала и Болгария. 11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, на котором Украина хочет получить четкое приглашение к членству в Альянсе.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что формального приглашения для Украины на саммите не будет, но лидеры Альянса будут обсуждать, как «приблизить Украину к членству».

