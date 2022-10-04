Заявка Украины в НАТО позволила формализовать диалог, ее могут обсудить министры обороны — посол

4 октября, 16:47
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Украина хочет вступить в НАТО по ускоренной процедуре (Фото:US Embassy Kyiv Ukraine / Facebook)

Украина хочет вступить в НАТО по ускоренной процедуре (Фото:US Embassy Kyiv Ukraine / Facebook)

Заявка Украины на вступление в НАТО позволила формализовать дискуссию о будущем членстве нашей страны, обсуждения начнутся уже в октябре. Об этом рассказала посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко во время брифинга во вторник, 4 октября.

«Что касается конкретного плана действий, то тут, конечно, мяч на стороне НАТО, потому что после того, как заявку официально передали, страны-члены должны предварительно провести обсуждение нашей заявки и высказать свою позицию. Меня радует, что теперь дискуссия о нашем будущем членстве по факту получила формализованный характер», — сказала Галибаренко.

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По ее словам, раньше переговоры проходили неофициально в кулуарах, а теперь их будут вести в рамках Североатлантического совета на разных уровнях. Одно из первых обсуждений пройдет на уровне послов, второе — возможно, в рамках заседания министров обороны, а затем — на заседании глав МИД НАТО в ноябре.

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Посол уточнила, что 12−13 октября пройдет встреча в формате Рамштайн, а на следующий день — заседание министров обороны, на котором, как ожидается, будет присутствовать министр Алексей Резников.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

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2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

https://www.youtube.com/embed/daZC5H5xjoI
Редактор: Нина Григорская

Теги:   НАТО Наталья Галибаренко Вступление в НАТО Украина НАТО Война России против Украины

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