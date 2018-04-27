Украина в НАТО: в альянсе обсудили шансы потенциальных кандидатов

Министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудили стремление Украины к обретению членства в альянсе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Генсек рассказал, что на встрече обсуждалась политика открытых дверей, которой придерживается Альянс, а также прогресс Македонии, Боснии и Грузии на пути к членству.

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"Украина также выразила желание стать членом НАТО. Министры обсудили это вопрос", - заявил Столтенберг.

Он выразил мнение, что политика открытых дверей является историческим достижением НАТО, что делает значительный вклад в мир и стабильность в мире.

"Только от конкретной страны зависит, хочет ли она присоединиться к Альянсу. Только страна может подать заявку, а 29 стран решить, как ответить на нее. Никто не может влиять на это решение", - подчеркнул он.

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Напомним, в июне прошлого года Верховная Рада Украины восстановила курс Украины на членство в НАТО как одну из основ внешней политики.

Президент Украины Петр Порошенко считает евроатлантические устремления Украины единственным механизмом сохранения безопасности страны.