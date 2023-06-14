Страны-члены НАТО давят на Байдена, чтобы ускорить членство Украины в Альянсе — NYT
Джо Байден (Фото:Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS)
Среди стран-участниц НАТО разгорелась дискуссия, которая создает давление на президента США Джо Байдена, чтобы он поддержал более быстрое и более надежное продвижение Украины на пути к членству в Альянсе.
Об этом пишет американская газета The New York Times.
Многие союзники, в том числе страны, граничащие с Россией, изъявляют желание продемонстрировать свою поддержку членства Украины в НАТО перед июльским саммитом Альянса.
Представители администрации Байдена сообщают, что некоторые страны желают установить график и конкретную цель для настоящего членства, «но только после того, как война перестанет бушевать». Все варианты членства Украины в НАТО связаны со значительными затратами. Только Германия полностью поддержала Байдена.
Байден осторожно подходит к этому вопросу, поскольку не желает втягивать НАТО в прямой конфликт с Россией. Кроме того, он будет избегать любых действий, которые могут привести к расколу в НАТО и избежать Третьей мировой войны, пишет The New York Times.
По словам одного высокопоставленного американского чиновника, вопрос о вступлении Украины в НАТО стал «всепоглощающей дискуссией» как в Европе, так и в администрации Байдена.
Издание отмечает, что несколько американских чиновников, в частности государственный секретарь Антони Блинкен, заняли позицию, что администрация Байдена должна предоставить более конкретный путь относительно членства Украины в НАТО, даже если дата не будет определена.
13 июня президент Польши Анджей Дуда призвал принять Украину в НАТО. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон выступают за обсуждение гарантий безопасности.
Новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что главным препятствием на пути Украины в НАТО является не Венгрия или негласное «вето» России, а внутренняя дискуссия Альянса.
8 июня издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники не имеют единой позиции по гарантиям безопасности, о которых просит Украина.
3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.