США и еще две страны выступают против «дорожной карты» вступления Украины в НАТО — FT

6 апреля, 21:27
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Флаги НАТО и Украины (Фото:WiR_Pixs / pixabay)

Флаги НАТО и Украины (Фото:WiR_Pixs / pixabay)

США, Германия и Венгрия выступают против идеи предложить Украине «дорожную карту» для членства в НАТО на саммите в июле, на чем настаивают Польша и страны Балтии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника среди официальных лиц.

По словам собеседников FT, в марте генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг представил странам-членам документ с «практическими и политическими» предложениями для Киева. Участники переговоров сказали, что министры иностранных дел НАТО на недавней встрече в Брюсселе вели активные дебаты о том, что следует предложить Украине. Один западный чиновник сказал, что союзникам предстоят «несколько недель напряженных переговоров», прежде чем они достигнут политического результата.

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Как пишет FT, все члены Североатлантического альянса согласны, что членство Украины в НАТО не может обсуждаться, пока идет полномасштабная война. В то же время, по словам двух человек, которые присутствовали на переговорах, все больше людей поддерживают предложение Украине «политического пути» к вступлению на саммите в Вильнюсе, что укрепит связи Киева с Альянсом.

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США выступают против этого предложения и призывают союзников сосредоточиться на краткосрочной военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, чтобы помочь ей отразить полномасштабное вторжение России, сообщает издание.

В Вашингтоне обеспокоены тем, что углубление связей во время войны может «подпитать» нарратив российского диктатора Путина о «войне» НАТО и России и что Москва может пойти на эскалацию, в том числе развернуть ядерное оружие, утверждает FT.

В материале сказано, что один из рассматриваемых вариантов — преобразовать комиссию НАТО—Украина в совет НАТО—Украина, таким образом повысив статус Украины как партнера Альянса и сделав ее более активным участником встреч и консультаций НАТО.

Ближайший саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран-членов и партнеров Альянса.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что во время встреч с представителями НАТО в Брюсселе предложил исправить в Вильнюсе ошибки саммита в Бухаресте в 2008 году, когда Украина не получила ПДЧ.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Венгрия Польша НАТО Германия Украина-США Вступление в НАТО Украина НАТО Украина-НАТО Война России против Украины

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