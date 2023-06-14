США, Великобритания, Германия и Франция хотят предложить Украине израильскую модель отношений вместо членства в НАТО — NYT 14 июня, 12:36 НАТО (Фото:dlugo_svk/pixabay)

На саммите в Вильнюсе НАТО будет обсуждать с Украиной формат будущих отношений. Помощники президента США Джо Байдена предложили перейти к «израильской модели» отношений с Украиной, которая предусматривает 10-летние гарантии безопасности с США.

NYT со ссылкой на представителей администрации Байдена сообщает, что вопрос о будущем Украины в Альянсе вытеснил другой вопрос о том, какие долгосрочные гарантии безопасности предоставить Украине.

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США и их союзники, Великобритания, Германия и Франция, предложили израильскую модель.

Хотя украинские гарантии, в отличие от израильских, по словам представителей администрации Байдена, «почти наверняка» будут короче, идея заключалась бы в том, чтобы убедить российского диктатора Владимира Путина в непрерывности предоставления Киеву оружия и подготовки.

Однако отмечается, что такие гарантии безопасности не соответствуют тем, которые требует от НАТО президент Украины Владимир Зеленский.

Страны-сторонники вступления Украины в НАТО, утверждают, что только членство в Альянсе и его обязательства по коллективной обороне могут гарантировать безопасность страны, говорится в сообщении.

Израиль не является членом НАТО, однако в течение десятилетий страна получает наибольшее количество внешней помощи от США. До февраля 2022 года Соединенные Штаты предоставили Израилю 150 млрд долл двусторонней помощи. Она имеет стабильный характер и предоставляется ежегодно.



Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11−12 июля. Туда официально приглашен Владимир Зеленский.

13 июня новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что главным препятствием на пути Украины в НАТО является не Венгрия или негласное «вето» России, а внутренняя дискуссия Альянса.

12 июня президент Украины Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели переговоры, на которых обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

8 июня издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники не имеют единой позиции по гарантиям безопасности, о которых просит Украина.

3 июня Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.