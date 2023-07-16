«Это не подлежит обсуждению». Советник Байдена сказал, что будущее Украины только в НАТО 16 июля, 18:13 Советник президента США по вопросам безопасности Джейк Салливан считает, что Украина обязательно будет в НАТО (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина однозначно станет членом НАТО и это решение «не подлежит обсуждению».

Об этом он сказал в интервью для CBS News.



Салливан считает, что США намерены помогать Украине столько времени, сколько это потребуется. Советник Джо Байдена добавил, что именно это послание было озвучено на саммите НАТО.

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«Мы очень просто сказали, что будущее Украины — в НАТО. Мы это имели в виду. Это не подлежит обсуждению. Это то, что теперь обязались делать каждая из 31 страны Альянса», — подчеркнул Салливан.

Советник Байдена сказал, что сейчас Запад стремится продолжать усиливать санкции, ослабляя оборонно-промышленную базу России и ее способность создавать новые технологии.

«Мы будем продолжать оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы будут продолжать оказывать на нее военное давление. Поэтому я думаю, что в конце концов, если Россия продолжит участие в этой войне, то это ей очень дорого будет стоить. А Украина будет продолжать достигать успехов на поле боя», — резюмировал Салливан.

Ранее советник президента США заявлял, что Украину не могут сразу принять в НАТО из-за того, что это автоматически «будет означать войну США с Россией».

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО, в котором принимали участие лидеры 31 страны Альянса, делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. На саммите присутствовал президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом Альянса без ПДЧ и получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

12 июля лидеры Большой семерки согласовали декларацию о поддержке Украины, которая станет основой для двусторонних соглашений о гарантиях безопасности.

Зеленский после саммита заявил, что Украина точно получит приглашение в НАТО после окончания войны, развязанной страной-агрессором Россией.