«Никто не имеет нашего опыта». Зеленский рассказал, как Украина может защитить НАТО 1 июля, 13:54 НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что многочисленная армия Украины способна защитить НАТО, разместившись на границах Альянса.

Об этом глава государства заявил в интервью El Mundo.

«Никто не имеет нашего опыта. Другой пример: многие страны имеют небольшие армии, но с нашей большой армией мы можем помочь им и развернуться на их границах, чтобы защитить их», — сказал он.

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Он отметил, что НАТО не может «обойтись» без Украины, поскольку она имеет очень мощную армию с более чем годовым опытом ведения полномасштабной войны, который может быть полезным всем партнерам Альянса.

Зеленский добавил, что украинские военные испытали и оценили модели и стратегии НАТО в условиях реальной войны. Выводы после ее окончания помогут понять, например, как защитить города от российских ракет.

«Без Украины НАТО неполноценно. Есть страны, которые не уверены в принадлежности к НАТО, но мы уверены на 100%», — заявил глава государства.

Членство Украины в НАТО — что известно

В сентябре прошлого года Украина подала заявку на членство в НАТО, причем несколько стран-членов НАТО поддержали кандидатуру Украины, а другие колебались или отказались занять позицию.



11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.