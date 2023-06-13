Не Венгрия. Новый президент Латвии рассказал, что является препятствием для вступления Украины в НАТО 13 июня, 12:15 Эдгарс Ринкевичс (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

По мнению избранного президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, главным препятствием на пути Украины в НАТО является не Венгрия или негласное «вето» России, а внутренняя дискуссия Альянса.



Об этом он сказал в интервью Европейской правде

По словам Ринкевичса, существует неопределенность позиции относительно членства Украины более широкого круга стран.

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«Причина — в том, что сейчас во многих столицах государств-членов НАТО нет достаточно четкого понимания, что делать с ситуацией, когда воюющее государство присоединяется к Альянсу, и что это означает в контексте Статьи 5. Скажу прямо: вот это главный вопрос», — заявил новый латвийский президент.

Он добавил, что пока страны НАТО не будут иметь сами для себя ответа, «то не смогут ответить и за одним столом с другими членами НАТО». Ринкевичс считает, что если бы эта позиция сформировалась, то помехой бы стала даже позиция Будапешта.

«Я считаю, что когда дойдет до финального процесса принятия решения, то я верю — все без исключения союзники согласятся. Но сейчас преградой является вот этот ключевой вопрос. Есть страна в войне. Есть „пятая статья“ НАТО. И сейчас не одно-два государства, а очень много государств пытаются понять, что это означает для Альянса», — сказал он, добавив, что Рига поддерживает вступление Киева в НАТО и будет ему способствовать.

Официально членство Украины в Североатлантическом альянсе поддержали уже 20 стран из 31, входящих в блок.

Ранее заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что на саммите в Вильнюсе Украина получит алгоритм вступления в НАТО. В начале июня президент Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в июльском саммите, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.

Politico писало, что за пять недель до саммита у западных союзников нет единой позиции относительно гарантий безопасности, о которых просит Украина.

