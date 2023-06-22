Шольц предложил сосредоточиться на гарантиях безопасности для Украины вместо быстрого членства в НАТО 22 июня, 11:44 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Фабрицио Бенш)

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 22 июня, пообещал Украине долгосрочные гарантии безопасности, но «развеял надежды» Киева относительно быстрого вступления в НАТО.

Об этом он сообщил в своей речи в немецком парламенте.

«Мы должны трезво взглянуть на текущую ситуацию», — сказал Шольц.

Он добавил, что правительство Украины само признало, что страна не сможет присоединиться к НАТО, пока продолжается война.

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«Поэтому я предлагаю сосредоточиться на главном приоритете в Вильнюсе, а именно — укреплении боевой мощи Украины», — сказал Шольц.

По его словам, Берлин и другие страны-партнеры из G7 и Европейского Союза работают над долгосрочными гарантиями безопасности для Украины.

«Наша цель — это устойчивая военная поддержка Украины, в том числе современным западным оружием, и укрепление экономической устойчивости Украины во время ее защиты от российской агрессии», — сказал он.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.

