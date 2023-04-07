«Членство в НАТО и никак иначе». Запад делает из нас «вооруженного дикобраза», но мы должны говорить о будущем в Альянсе — Климкин 7 апреля, 17:43 Эксклюзив NV Встреча глав МИД государств — членов НАТО в Брюсселе, 5 апреля 2023 года (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)

Западные государства ведут активное вооружение украинской армии фактически для того, чтобы она защищала восточный фланг НАТО, но Украина должна говорить и убеждать о необходимости членства в Альянсе, рассказал Radio NV Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины.

— Я хочу, конечно, с вами поговорить о разных вопросах международной политики. Если говорить непосредственно об Украине, то мы увидели визит президента Владимира Зеленского в Польшу.

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И в нашем эфире буквально сегодня у наших коллег был Петр Кульпа, экс-министр труда Польши, и он сформулировал так, что это был важнейший визит в истории Польши и Украины. Такая у него мысль. Соглашаетесь ли вы с этим, можно ли именно таким образом очертить то, что произошло в Варшаве?

— Если так говорят поляки — это, конечно, очень круто. И что мне нравится, что это был открытый визит. С одной стороны, с пониманием, что у нас общая судьба — у украинцев и поляков. Что без нас невозможна будущая Центральная Европа, без нас невозможна Европа, мы особенные в Европе вместе. Особенные, как союзники Соединенных Штатов и особенные в трансатлантическом контексте. Это был важный визит, поскольку мы уже начали публично говорить о совместном производстве боеприпасов и вооружения. В будущем это должно расширяться и у нас безумный потенциал.