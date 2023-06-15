Вступление Украины в НАТО. Остин заявил, что союзники будут работать над гарантиями для движения вперед

15 июня, 18:14
Поделиться:
Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Страны-члены НАТО будут работать совместно, чтобы обеспечить предоставление Украине гарантий для движения вперед к членству в Альянсе.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин после заседания Рамштайна.

Он еще раз повторил, что США продолжают поддерживать политику открытых дверей НАТО.

Остин отметил, что страны идут своим собственным путем в Альянс.

Видео дня

«Я могу лишь сказать, что мы придерживаемся решений Бухареста. Но в будущем вы сможете убедиться, что наши союзники будут работать совместно, чтобы обеспечить успех Украины и предоставить соответствующие гарантии для движения вперед», — сказал министр обороны Штатов.

13 июня президент Польши Анджей Дуда призвал принять Украину в НАТО. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон выступают за обсуждение гарантий безопасности.

Читайте также:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Alina Yarysh / REUTERS) Болезненные воспоминания. Почему Запад раньше был против вступления Украины в НАТО, а теперь стал «за» — эксперт Брукингского института

Новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что главным препятствием на пути Украины в НАТО является не Венгрия или негласное «вето» России, а внутренняя дискуссия Альянса.

8 июня издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники не имеют единой позиции по гарантиям безопасности, о которых просит Украина.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США НАТО Российская агрессия Украина-НАТО Ллойд Остин Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X