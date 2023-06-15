Вступление Украины в НАТО. Остин заявил, что союзники будут работать над гарантиями для движения вперед 15 июня, 18:14 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Страны-члены НАТО будут работать совместно, чтобы обеспечить предоставление Украине гарантий для движения вперед к членству в Альянсе.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин после заседания Рамштайна.

Он еще раз повторил, что США продолжают поддерживать политику открытых дверей НАТО.

Остин отметил, что страны идут своим собственным путем в Альянс.

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«Я могу лишь сказать, что мы придерживаемся решений Бухареста. Но в будущем вы сможете убедиться, что наши союзники будут работать совместно, чтобы обеспечить успех Украины и предоставить соответствующие гарантии для движения вперед», — сказал министр обороны Штатов.

13 июня президент Польши Анджей Дуда призвал принять Украину в НАТО. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон выступают за обсуждение гарантий безопасности.

Новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что главным препятствием на пути Украины в НАТО является не Венгрия или негласное «вето» России, а внутренняя дискуссия Альянса.



8 июня издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники не имеют единой позиции по гарантиям безопасности, о которых просит Украина.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.