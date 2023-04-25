НАТО пора заканчивать с отговорками и запускать процедуры вступления Украины — Кулеба 25 апреля, 19:35 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Североатлантическому Альянсу пора оставить поиск оправданий и начать процесс, который завершится вступлением Украины в НАТО.

Об этом написал глава МИД Дмитрий Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs.

Кулеба в статье напомнил, что ни Украина, ни страны НАТО не выбирали войну, которую начала Россия. Но именно Украина и ее партнеры должны положить этой войне конец, а победа Украины станет гарантией мира и стабильности в Европе.

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«Для этого нужно признать неизбежное: Украина вступит в НАТО, и лучше пусть это случится раньше, чем позже. Альянсу пора оставить поиск отговорок и начать процесс, который завершится вступлением Украины», — подчеркнул министр.

По его мнению, начало процедуры принятия Украины в НАТО «продемонстрирует Путину, что он уже потерпел неудачу, и заставит его унять амбиции».

Кулеба также разобрал в статье ряд возражений, которые выдвигались членами НАТО против принятия Украины, и показывает, что они устарели. Например, возражение, что НАТО не хочет удлинять границы блока с Россией, чтобы «не провоцировать Кремль», перестало быть убедительным после вступления в Альянс Финляндии.

«В ходе этой войны Украина доказала, что более чем готова к членству и может многое предложить Альянсу… НАТО должна принять политическое решение, которое либо определит график вступления Украины непосредственно на саммите в Вильнюсе, либо обяжет представить его до конца 2023 года. Вступление — это процесс, и достижение конечной цели полноправного членства Украины в Альянсе будет зависеть, в частности, от ситуации безопасности, но этот процесс должен начаться немедленно», — написал Кулеба.

Президент Зеленский во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 20 апреля сказал, что Украина не ищет альтернативы вступлению в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.

Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.