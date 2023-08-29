Кулеба обсудил со Столтенбергом дальнейшие шаги по вступлению Украины в НАТО 29 августа, 21:54 Дмитрий Кулеба (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшие шаги по вступлению Украины в Альянс.

«Я говорил с Йенсом Столтенбергом о следующих шагах на пути Украины в НАТО», — говорится в Twitter украинского министра.

Кулеба добавил, что обсудил со Столтенбергом адаптированную годовую национальную программу и полноценное развертывание Совета Украина-НАТО.

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Министр также проинформировал генсека о подготовке Украины к первому Форуму оборонной промышленности.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашение в НАТО в 2024 году, то будет ждать следующего года для приглашения в 2025 году.

11 июля страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены. Столтенберг сообщал, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».