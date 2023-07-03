«Никто не поможет нам лучше». Британский аналитик о значимости украинского военного опыта и настроениях членов НАТО накануне саммита 3 июля, 18:49 NV Премиум Украинские военнослужащие на полигоне в Запорожье, июнь 2023 года (Фото:Reuters)

Когда Украину пригласят в Альянс и как она может усилить обороноспособность Великобритании и США, рассказал в интервью NV экс-разведчик Фрэнк Ледвидж.

Украина получит официальное приглашение в НАТО — если не в этом году, то в следующем, убежден Фрэнк Ледвидж, экс-офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете. Он не берется прогнозировать, произойдет ли это на саммите Альянса в Вильнюсе, который состоится 11−12 июля, но предлагает следить за графиком президента Владимира Зеленского.

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«Если он не поедет, это плохой знак. Если же он посетит Вильнюс, все должно быть хорошо», — рассуждает собеседник NV.

Сам аналитик имеет положительные ожидания от встречи лидеров стран-членов НАТО, так как видит хорошие сигналы от крупных государств — США, Франции, Германии и Великобритании. В случае же несогласия со стороны Венгрии и Турции, Америка, по его мнению, сможет найти способ их убедить. Все потому, что Запад заинтересован в присоединении Украины к Альянсу.

«У украинцев знания, навыки и опыт, несравнимые с теми, которые имеем мы, — подчеркивает Ледвидж, — Поэтому Украина нужна нам так же, как мы нужны ей».

Например, у Великобритании есть истребители, но не нет подобной украинской системы противовоздушной обороны. И хотя британцам известны теоретические аспекты ее строения, но практического опыта применения они не имеют. А учитывая, что до конца нынешнего десятилетия Россия будет оставаться угрозой и вполне возможно возникновение новых угроз, «никто не поможет нам лучше украинцев», заключает аналитик.

То же самое касается США: если возникнет конфликт с Китаем, американцам будет крайне полезен украинский опыт разработки и применения различных способов обороны. Ведь они этим не занимались с 1945 года, напоминает Ледвидж.