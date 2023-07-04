Украине могут предложить упрощенное вступление в НАТО на саммите в Вильнюсе — президент Литвы 4 июля, 11:53 Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Павло Паламарчук)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на саммите, который состоится уже на следующей неделе в Вильюсе, Украине могут пообещать более легкий путь к членству в НАТО после завершения войны и большую военную поддержку.

Об этом сообщает Reuters.



«У нас есть некоторые страны, которые осторожно относятся к более жестким формулировкам относительно перспективы Украины. Но я уже вижу определенные сдвиги в сознании их лидеров», — сказал Науседа.



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Он отметил, что все понимают, что в разгар войны Украина не может сразу вступить в Альянс, но есть необходимость создать процедуры, которые будут указывать дальнейшие действия и предотвращать «расточительство времени», если война закончится и победа будет на стороне Украины.

Науседа также призвал лидеров НАТО быть смелее в рассмотрении вопроса о членстве Украины в Альянсе на саммите, заявив, что это повысит эффективность Киева на поле боя, тогда как Москва воспримет любую осторожность как слабость.

«Мы не должны колебаться принимать более смелые решения, потому что в противном случае режим Путина решит, что западные союзники слишком слабы, (что их следует) загнать в угол, и они сдадутся», — сказал Науседа.

Он также добавил, что более «жесткая» формулировка относительно перспективы членства Украины в НАТО повысила бы боевой дух украинских воинов на поле боя.

Членство Украины в НАТО — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Ранее агентство Axious сообщало, что президент США Джо Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу.

Однако сам Байден заявил, что не имеет такого намерения, отметив, что Украина «сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации», но американский президент добавил, что остаются вопросы относительно «безопасности этой системы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.