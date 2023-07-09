Германия хочет отложить вступление Украины в НАТО, потому что боится войны с Россией — The Telegraph 9 июля, 07:24 Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11−12 июля (Фото:U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Facebook)

Германия будет настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может втянуть Альянс в войну с Россией. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на источник в организации.

По словам собеседника издания, Берлин использует саммит в Вильнюсе, который состоится 11−12 июля, чтобы призвать другие страны-члены «сосредоточиться на гарантиях безопасности для помощи Украине защитить себя в случае отсутствия вступления в Альянс, а не на предложениях членства».

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«Берлин не хочет предлагать Украине немедленное членство. Он хочет, чтобы был процесс и время для разработки гарантий, которые по сути заблокируют членство. Берлин не хочет видеть, как Владимир Путин потенциально тестирует статью 5 «, — цитирует The Telegraph свой источник.

Ранее в Германии призвали к большей осторожности в обсуждении вопроса членства Украины в Альянсе на фоне развязанной Россией полномасштабной войны, тогда как Франция настаивала на конкретном плане присоединения к блоку.



7 июля газета The Washington Post сообщила, что за считанные дни до вильнюсского саммита союзники по НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине.

В Белом доме заявили, что сразу после него Киев не присоединится к Альянсу. Украина ранее заявляла, что и не рассчитывает на вступление прямо сейчас, но хочет получить четкий сигнал о приглашении и политическое решение. Также президент Владимир Зеленский ждет:

оборонных пакетов для Украины, но « не только обещания, но и понятные сроки выполнения»;

не только обещания, но и понятные сроки выполнения»; обсуждения гарантий безопасности для Украины, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.