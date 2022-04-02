«Мы — локомотив». Украина сделает НАТО намного сильнее в случае вступления в Альянс — Зеленский 2 апреля, 07:23 Цей матеріал також доступний українською Зеленский считает Украину одним из важных компонентов Европы (Фото:Офис президента Украины via Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что в случае вступления в НАТО, Украина сделала бы его сильнее.



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В интервью Fox News украинский лидер заявил, что ожидает от «ведущих стран» обязательств в отношении того, что безопасность Украины будет защищена договором, если она согласится на деэскалацию с Россией.

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По его словам, Украине сложно говорить о НАТО, потому что Североатлантический альянс якобы не хочет ее принимать.

«Я думаю, что это ошибка, потому что, если мы вступим в НАТО, мы сделаем НАТО намного сильнее. Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО… Мы — усиление, мы — локомотив. Думаю, что мы являемся одним из важных компонентов европейского континента», — считает Зеленский.

Президент добавил, что во время переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом сказал ему, что хотел бы, чтобы США были включены в соглашение о безопасности.

По его мнению, это обеспечит долгосрочную поддержку Украины для устранения возможности повторного вторжения РФ в будущем. Зеленский заявил, что США «рассматривают это предложение».

По итогам первого раунда мирных переговоров Украины с РФ в Стамбуле, которые состоялись 28 марта, украинская сторона предложила подписать международный договор о гарантиях безопасности.

Член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия сообщил, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

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