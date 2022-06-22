«Надеемся на историческое решение на этой неделе». Глава дипломатии ЕС Боррель и Кулеба провели переговоры перед саммитом в Брюсселе 22 июня, 01:33 Цей матеріал також доступний українською Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что надеется на предоставление статуса кандидата на членство в ЕС нашей стране на этой неделе.

Во вторник, 21 июня, Боррель написал в Twitter, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».



«Надеемся на историческое решение по статусу кандидата в ЕС для Украины [на саммите Евросовета] позже на этой неделе», — добавил он.



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Глава МИД Украины написал в Twitter, что статус кандидата в ЕС «положит конец десятилетиям неопределенности и окончательно закрепит: Украина — это Европа, а не часть „русского мира“». Он поблагодарил Борреля за поддержку евроинтеграции Киева.

Ранее агентствоBloomberg со ссылкой на источники сообщило, что все 27 стран — членов ЕС договорились о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Президент Евросовета Шарль Мишель 20 июня заявил, что будет призывать лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство на саммите 23−24 июня в Брюсселе.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. После рекомендации ЕК решение за Советом ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата приближает ее победу в войне, развязанной Россией.

Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Следом за Украиной заявки подали Грузия и Молдова.



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