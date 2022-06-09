«Другой формат». Три страны Евросоюза против предоставления Украине статуса кандидата на членство — Стефанишина 9 июня, 19:16 Цей матеріал також доступний українською Украина и Евросоюз (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что три страны Европейского Союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство.

Об этом сообщает DW.

Она не назвала, какие именно страны относятся к этому списку, однако добавила, что речь не идет о восточноевропейских или балтийских странах.

«В целом примерно семь стран Евросоюза — это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, — высказывали предложения о каком-то другом формате, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений, но фактически есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет Украине», — сказала Стефанишина.

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При этом она уверена, что до 24 июня мнение этих стран изменится.

«Если вы не хотите, чтобы решение было принято 24 числа, то давайте я их (страны) назову, и мы будем сидеть и обсуждать… Я уверена, что 24 июня ни один из лидеров Европейского Союза не сможет сказать Украине «нет», — считает вице-премьер.

Она подчеркнула, что любые решения, кроме предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе, ослабят сам ЕС.

«Мы настаиваем, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата — это только начало процесса, и не нужно весь свой политический скептицизм и капитал тратить на противостояние этому. Это начало процесса, это шанс, которым Украина либо воспользуется, либо не воспользуется», — подытожила Стефанишина.

9 июня лидеры фракций Европарламента призвали Евросоюз предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС на саммите 23−24 июня.

Европарламент обратился к лидерам государств и правительств ЕС и «настоятельно призвал» предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

Накануне Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.



Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая.



Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

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