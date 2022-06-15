Албания, Черногория и Северная Македония поддержали статус кандидата в ЕС для Украины 15 июня, 18:55 Цей матеріал також доступний українською Эди Рама, Владимир Зеленский и Дритан Абазович в Киеве 15 июня 2022 года (Фото:скриншот видео/Володимир Зеленський/Facebook)

Албания, Черногория и Северная Македония поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в среду, 15 июня, во время совместного брифинга с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский участвовал в переговорах дистанционно.



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«Наши страны должны стать полноправными членами ЕС и мы соглашаемся с тем, что наши государства не являются конкурентами на этом европейском пути, а только усиливают возможности друг друга… Я благодарен господину Раме, господину Абазовичу и господину Ковачевскому за принятие совместного заявления о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС», — подчеркнул глава украинского государства.

Албанский премьер во время брифинга отметил, что Украина входит в европейскую семью, разделяет европейские ценности и заслуживает статуса кандидата, а Европа обязана ответить на запрос Украины. В то же время он напомнил, что Албания и Северная Македония давно получили статус кандидата, но годами ждут окончательного вступления в ЕС, и это долгий процесс.

Еврокомиссия объявит о своем решении по поводу заявок Украины, Молдовы и Грузии на вступление в ЕС в пятницу, 17 июня.

Журналист Рикард Йозвяк после дебатов в Еврокомиссии 13 июня заявил, что, по его информации, Украине и Молдове готовы предоставить статус кандидата с условиями, а вопросы по Грузии остаются.

Представители Евросовета обсудят предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС во время заседания 23−24 июня.



Заявка Украины на вступление в ЕС

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.



Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая. Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.



Урсула фон дер Ляйен, которая снова посетила Киев 11 июня, заявила, что Еврокомиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца недели (17 июня).



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