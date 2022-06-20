Глава Евросовета Мишель будет советовать лидерам ЕС предоставить статус кандидата Украине

20 июня, 22:02
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Флаги Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Флаги Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что будет призывать лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство на саммите 23−24 июня в Брюсселе.

Письмо к членам Евросовета опубликовано на сайте Еврокомиссии в понедельник, 20 июня. В нем Мишель заявил, что «пришло время признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии лежит вместе с ЕС». Он сообщил, что будет предлагать предоставить статус кандидата Украине и Молдове. Также Мишель заверил, что ЕС продолжит предоставлять гуманитарную, военную, экономическую и финансовую помощь Украине.

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"…Нам нужно предпринять дальнейшие шаги для укрепления безопасности и стабильности на нашем континенте. Это будет главной темой нашего заседания Европейского Совета 23−24 июня", — сказал он.

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Глава Евросовета подчеркнул, что последствия войны «ощущаются далеко за пределами нашего региона», а Россия использует в военных целях запасы продовольствия, ворует зерно, блокирует порты и «превращает в поля сражений украинские сельскохозяйственные угодья».

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что все страны ЕС, которые были против статуса кандидата для Украины, сейчас изменили мнение.

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17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. После рекомендации ЕК решение за Советом ЕС.

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Следом за Украиной заявки подали Грузия и Молдова.

Украина сейчас может прямо говорить европейцам, что о них думает – Елена Снигир

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Грузия Евросоюз Молдова Украина-ЕС Евросовет Саммит ЕС Шарль Мишель Война России против Украины

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