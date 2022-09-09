Президент Латвии в Киеве выступил за начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

9 сентября, 19:43
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Эгилс Левитс и Владимир Зеленский в Киеве, 9 сентября 2022 года (Фото:Офис президента)

Эгилс Левитс и Владимир Зеленский в Киеве, 9 сентября 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Латвии Эгилс Левитс, который в пятницу, 9 сентября, прибыл в Киев с визитом, призвал начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на совместный брифинг Левитса с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

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«Украина не только политически и культурно входит в европейскую семью, но и должна быть членом ЕС, ведь Евросоюз — это объединение свободных демократических стран. Мы делаем все, чтобы обеспечить начало переговоров о вступлении… Наша задача — идти дальше и начать переговоры о процессе вступления Украины в ЕС», — сказал латвийский президент.

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Он подчеркнул, что Латвия — друг Украины и всегда будет поддерживать украинский народ, который сражается не только за свою свободу, но и за всю Европу и свободный мир. По мнению президента Латвии, долг всех демократических стран — предоставить Украине всю необходимую помощь для победы.

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Во время брифинга Левитс также рассказал, что Латвия помогает проводить реабилитацию раненых украинских военнослужащих и организовала летние лагеря для украинских детей, а также начала проект восстановления ряда образовательных учреждений в Черниговской области, поврежденных и разрушенных российскими оккупантами.

Зеленский подчеркнул, что Латвия и Польша демонстрируют историческую поддержку Украины и помогают нашей стране бороться с агрессором еще с оккупации Крыма в 2014 году, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Киев Евросоюз Польша Украина-ЕС Латвия Владимир Зеленский Матеуш Моравецкий Эгил Левитс Война России против Украины

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