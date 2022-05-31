Статус кандидата в ЕС для Украины. Драги заявил, что «все крупные страны Евросоюза», кроме Италии, против 31 мая, 19:29 Цей матеріал також доступний українською Марио Драги (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что «практически все крупные государства ЕС», кроме Италии, выступают против предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза в июне. Об этом сообщает Rai News.

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Во время пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе Драги отметил, что сейчас ситуация с предоставлением Украине статуса кандидата непредсказуема. В то же время он сказал, что, по его мнению, Еврокомиссия согласна с тем, что Украине нужен ускоренный процесс вступления.



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Президент Словакии Зузана Чапутова во время брифинга в Киеве 31 мая рассказала, что предложила польскому коллеге Анджею Дуде вместе вести переговоры с лидерами ЕС, которые «более сдержанно» относятся к кандидатскому статусу Украины. Президент Владимир Зеленский добавил, что некоторые дружественные страны пока немного скептически относятся к быстрому членству Украины в ЕС, но «в принципе, почти все публично относятся позитивно».

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.



Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая.



Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.



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