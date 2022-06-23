Переговоры о статусе кандидата в ЕС для Украины проходят сложнее, чем ожидалось — журналист 23 июня, 20:35 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз во время саммита 23−24 июня примет решение по поводу статуса кандидата для Украины (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Переговоры о предоставлении статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове идут сложнее, чем ожидалось, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter в четверг, 23 июня.

Обновлено в 21:22. Украина и Молдова официально стали кандидатами в члены ЕС.

По информации журналиста, переговоры осложняются тем, что некоторые страны «также хотят предоставить статус кандидата Боснии и Герцеговине».

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Ожидается, что лидеры ЕС примут решение о статусе кандидата для Украины во время саммита Евросовета вечером 23 июня или в пятницу, 24 июня.

Как сообщает Reuters, 23 июня лидеры шести балканских стран (Албании, Боснии, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии) выразили разочарование тем, что переговоры по поводу их членства в ЕС до сих пор в тупике.

Reuters пишет, что член ЕС Болгария с 2020 года блокирует переговоры о вступлении Северной Македонии в блок из-за спора, касающегося истории и языка. Это также задерживает евроинтеграцию Албании, прогресс которой в ЕС связали с прогрессом Северной Македонии.



23 июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что все 27 стран — членов ЕС договорились о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. По информации Euractiv, в проекте заключения саммита ЕС прописано решение предоставить Украине статус страны-кандидата.



17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. После рекомендации ЕК решение — за Советом ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата приближает ее победу в войне, развязанной Россией.



Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Следом за Украиной заявки подали Грузия и Молдова.



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