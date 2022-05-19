Шольц заявил, что для Украины нет «короткого пути в ЕС» 19 мая, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина является частью европейской семьи, но для нее «нет короткого пути в ЕС». Об этом сообщает DW.

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Выступая в Бундестаге 19 мая, Шольц сказал, что вопрос присоединения к ЕС — «не вопрос нескольких месяцев или лет». По его мнению, исключение для Украины будет несправедливым по отношению к странам Западных Балкан, которые тоже хотят вступить в ЕС. Также Шольц призвал создать фонд солидарности для восстановления Украины после войны, пишет Reuters.



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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter отметил, что некоторые европейские столицы в последние годы практиковали «стратегическую политику двусмысленности» в отношении европейской перспективы Украины:



"…Это должно прекратиться. Это только подбодрило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев".

9 мая президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Европарламенте, заявил, что вступление Украины в ЕС «может занять десятилетия». Он предложил создать «параллельную организацию» для стран, которые хотят присоединиться к блоку (Украина, Грузия и Молдова) или покинули его (Великобритания). По словам Макрона, такое «европейское политическое сообщество» откроет для демократических европейских стран пространство для политического сотрудничества, безопасности, сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры и так далее.

После этого Дмитрий Кулеба сказал, что идея Макрона не является альтернативой Евросоюзу для Украины, и процесс реформирования ЕС может дополнять предоставление нашей стране статуса кандидата.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



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21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.



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