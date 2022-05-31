Лидеры Евросоюза подтвердили готовность рассмотреть в июне заявку Украины на членство в ЕС 31 мая, 07:03 Цей матеріал також доступний українською Лидеры ЕС провели саммит (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Лидеры Европейского союза подтвердили готовность рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС на своем следующем саммите в июне, говорится в выводах Евросоюза по Украине после первого дня работы саммита.



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Как сообщает Интерфакс-Украина, Евросоюз принимает к сведению подготовку заключений Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии, и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании.

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Также лидеры Евросоюза отметили, что ЕС по-прежнему привержен дальнейшему укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет.

«В связи с этим Европейский совет приветствует принятие недавнего решения Совета увеличить военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира», — говорится в выводах.

Кроме того, что лидеры ЕС приветствовали решение о приостановлении ввозных пошлин на весь украинский экспорт в Евросоюз на один год.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Евросовету 30 мая призвал предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС в июне.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая.

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