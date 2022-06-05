Канцлер Австрии призвал к «промежуточному членству» Украины в ЕС. Считает быстрое вступление нереалистичным 5 июня, 16:04 Цей матеріал також доступний українською Карл Нехаммер (Фото:REUTERS/Lisa Leutner)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к «промежуточному этапу» между сотрудничеством и полноправным членством в Европейском Союзе для таких стран, как Украина и Молдова.

Об этом сообщает Reuters.

По словам политика, «подготовительное пространство» позволит «лучше адаптироваться к европейским стандартам» и шаг за шагом укрепить сотрудничество с ЕС.

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Нехаммер заявил, что из тех дебатов, которые проходят сейчас вокруг членства Украины в ЕС, нужно «убрать эмоции», назвав быстрое вступление Украины в блок «нереалистическим».

«Нас объединяет одна цель: мы все хотим сильной, независимой и экономически успешной Украины. Сейчас Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия направлены, прежде всего, на прекращение российской захватнической войны. На такой фазе быстрое полное присоединение к союзу в любом случае не может быть насущным вопросом», — цитирует австрийского канцлера агентство.

Он также поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил создать «параллельную организацию» для стран, желающих присоединиться к блоку (Украина, Грузия, Молдова). Ранее это заинтересовало и канцлера Германии Олафа Шольца.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Украина не получит в июне статус кандидата в Европейский Союз, то это будет «обманом» со стороны европейцев. Президент Владимир Зеленский также неоднократно исключал альтернативу статусу кандидата в ЕС и называл их очередным компромиссом Европы и России.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Еврокомиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. 9 мая Киев передал ЕС заполненную вторую часть опросника. Вслед за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.



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