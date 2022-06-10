Грузия считает, что несправедливо дать статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а ей — нет 10 июня, 16:52 Цей матеріал також доступний українською Флаг Грузии (Фото:InstagramFOTOGRAFIN / Pixabay)

Глава партии власти Грузии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе сочтет несправедливым, если Евросоюз предоставит Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС, а Грузии — нет.

Об этом сообщает Грузия онлайн.

Кобахидзе отметил, что воспринимает принятую в четверг резолюцию Европарламента как намек на отказ от предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС.

Видео дня

«Резолюция Европарламента может быть воспринята как своего рода намек, что Грузии, в отличие от Украины и Молдовы, может быть не предоставлен статус кандидата в члены ЕС. Если это произойдет, естественно, это будет совершенно нелогичное и несправедливое решение, на которое будет реакция у всех людей, заинтересованных в мире, верховенстве права и продвижении экономики в Грузии», — сказал Кобахидзе.

По его словам, согласно принятому решению на саммите ЕС 23−24 июня власти предоставит общественности «больше информации о кулуарных событиях вокруг статуса кандидата и соответствующих личных разговорах».

Кобахидзе заявил, что на непредоставление статуса рассчитывает грузинская оппозиция, чтобы организовать протесты и устроить «переворот» и в итоге «втянуть Грузию в войну».

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что три страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Она не уточнила, о каких странах речь, но сказала, что это не восточноевропейские или балтийские страны.

Накануне Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали Евросоюз дать Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.



Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая. Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.