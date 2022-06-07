Евросовет обсудит статус кандидата для Украины на саммите 23−24 июня — Офис президента 7 июня, 00:33 Цей матеріал також доступний українською Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква (Фото:Офис президента)

Представители Евросовета обсудят предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС во время заседания 23−24 июня. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква во время брифинга в понедельник, 6 июня.

«Европейский Совет отдельно отметил процесс подготовки Европейской комиссией вывода относительно соответствия Украины Копенгагенским критериям членства в ЕС и сообщил, что предметная дискуссия по поводу статуса кандидата для Украины будет проведена на следующем очередном заседании Евросовета 23−24 июня», — сообщил Жовква.



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По словам представителя Офиса президента, вывод Еврокомиссии по поводу соответствия Украины Копенгагенским критериям членства ожидается на этой или в начале следующей недели.

Президент Владимир Зеленский во время обращения 6 июня заявил, что Украина ожидает решения ЕС по поводу своей заявки на кандидатство уже в ближайшие недели.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.



Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая.



Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.



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