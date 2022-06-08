«Четкий сигнал». Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС 8 июня, 21:26 Цей матеріал також доступний українською Флаг ЕС и Украины (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также как можно скорее предоставить нашей стране необходимое оружие.

Об этом сообщает DW.

«За» резолюцию проголосовали 438 депутатов, 65 высказались против и 94 — воздержались.

Европарламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата в ЕС «как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины».

Видео дня

Кроме того, Европарламент рекомендовал «без промедления предоставить оружие в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, в частности, используя Европейский инструмент поддержки мира и координационный центр, а также по двусторонним соглашениям между государствами ЕС и Украиной». Через этот инструмент Евросоюз уже выделил на оружие для Украины 2 млрд евро.

В документе подчеркивают суверенное право Украины самой выбирать свои альянсы без внешнего вмешательства, призывают расследовать военные преступления, совершенные российской армией в Украине, а также призывают ЕС ввести вторичные санкции в отношении организаций и третьих стран, которые помогают России обходить санкции.

«Стратегическая цель свободного мира — помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над ее территорией в международно признанных границах», — говорится в резолюции.

Издание отмечает, что социал-демократы пытались внести поправку в этот пункт и изменить его на «подорвать способность РФ угрожать целостности соседних стран и подрывать международную безопасность в будущем», но поправку не поддержали.

Также сохранился исходный текст резолюции, говорящий, что отсутствие «адекватной» реакции на «российские агрессии против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году побудило Россию продолжать агрессивные военные и политические кампании, включая полномасштабное вторжение в Украину».

Ранее глава Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер заявил, что будет рекомендовать лидерам Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС на саммите 23−24 июня.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая.



Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.